Pioli “Tonali può diventare bandiera del Milan”

"Allenare la Nazionale? Magari in futuro. Al momento sento però il bisogno di vivere il campo ogni giorno" LU E CUCCARO MONFERRATO (ITALPRESS) – "Tonali è un grandissimo atleta con grande personalità. Ha tutte le caratteristiche per diventare una bandiera del Milan". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a margine della consegna del Premio Liedholm 2021. "Difficile trovare analogia con lo scudetto della stella di Liedholm. Il nostro è un percorso iniziato due anni fa che speriamo possa dare frutti buoni a breve o più avanti" ha detto Pioli. "Allenare la Nazionale? Magari in futuro. Al momento sento però il bisogno di vivere il campo ogni giorno. La mia posizione attuale è la migliore possibile e sono felice". Sul premio che gli è stato consegnato, Pioli ha aggiunto:"Per me è un onore riceverlo. Liedholm rappresentava l'eleganza, la passione per lo sport e pure la saggezza, cercando di portare avanti il suo modo di essere signore dentro e fuori dal campo. Valori che cerco di portare avanti anche io". (ITALPRESS). lov/gm/red 10-Nov-21 12:53