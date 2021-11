Sci alpino: Cdm donne. Shiffrin e Vhlova saltano parallelo Lech

La fuoriclasse americana è reduce da un infortunio alla schiena patito a Soelden ROMA (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin non sarà in gara sabato a Lech (Austria) nel gigante parallelo, valido per la Coppa del Mondo femminile. La fuoriclasse americana si sta riprendendo in Colorado da un infortunio alla schiena che ha riportato a Soelden nella prima tappa di Coppa e dovrebbe tornare a Levi (Finlandia) alla fine di novembre. Proprio in Austria, trionfando nel gigante d'apertura, l'olimpionica americana ha conquistato la sua 70esima affermazione in Coppa del Mondo, da lei messa in bacheca per tre anni consecutivi fino al 2019. La stagione 2020, portata a termine nonostante la pandemia di Covid-19, ha incoronato l'azzurra Federica Brignone ed è stata segnata, per Shiffrin, dall'improvvisa morte del padre nel febbraio 2020. La scorsa annata ha ottenuto tre vittorie, una in slalom gigante e due in slalom. A Lech non ci sarà nemmeno la slovacca Petra Vhlova, detentrice della Coppa. (ITALPRESS). mc/red 10-Nov-21 13:10