Calcio: Steven Gerrard torna in Premier, nuovo tecnico dell’Aston Villa

L'ex centrocampista del Liverpool lascia Glasgow e firma con il club di Birmingham BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Steven Gerrad torna in Premier League. L'Aston Villa, infatti, ha ufficializzato la firma dell'ormai ex allenatore dei Rangers di Glasgow, da oggi nuovo tecnico del club di Birmingham, al posto dell'esonerato Dean Smith. L'ex capitano del Liverpool, dal 2018 sulla panchina del club scozzese, avrà il compito di rilanciare una squadra in piena crisi e 16esima in campionato. "Siamo lieti di annunciare che Gerrard è il nostro nuovo allenatore – le parole dell'amministratore delegato dell'Aston Villa Christian Purslow -. Dopo la sua splendida carriera da giocatore, Steven ha iniziato il percorso da tecnico allenando il settore giovanile del Liverpool, esperienza che noi del club apprezziamo molto. Ha poi preso la coraggiosa decisione di mettersi alla prova in un ambiente importante e con le pressioni dell'Old Firm scozzese. Il fatto che poi abbia vinto il campionato con i Glasgow Rangers ha attirato la nostra attenzione, così come la sua esperienza in Europa. Le ambizioni, la filosofia e i suoi valori corrispondono perfettamente a quelli dell'Aston Villa. Siamo entusiasti che abbia accettato di guidarci, con lui porteremo avanti i nostri progetti e i progressi fatti da quando Nassef Sawiris e Wes Edens hanno rilevato il club nel 2018". "L'Aston Villa è un club con una ricca storia e tradizione nel calcio inglese, sono immensamente orgoglioso di essere il nuovo allenatore di questa squadra – le prime dichiarazioni di Steven Gerrard -. Nelle mie conversazioni con la proprietà e il consiglio di amministrazione, è stato evidente quanto siano ambiziosi e non vedo l'ora di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine ai Glasgow Rangers per avermi dato l'opportunità di gestire una squadra di calcio così iconica. Aiutarli a conquistare un 55esimo titolo da record avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Vorrei augurare ai giocatori, allo staff e ai tifosi il meglio per il futuro". Il comunicato del club non parla dei termini dell'accordo, ma prima dell'annuncio la stampa inglese parlava di un contratto di due anni e mezzo per l'ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese. Il suo esordio il 20 novembre contro il Brighton.