Moto2, Fernandez vince il Gp di Valencia

L'australiano Remy Gardner conquista il titolo mondiale VALENCIA (SPAGNA) – Raul Fernandez si aggiudica il GP di Valencia di Moto2. In Spagna, sul circuito Ricardo Tormo, il pilota spagnolo in sella alla Kalex trionfa nell'ultimo appuntamento stagionale, ma non basta per aggiudicarsi il titolo. Il Mondiale finisce infatti nelle mani dell'australiano Remy Gardner (Kalex) che grazie al decimo posto mantiene un gap di 4 punti sull'iberico. Completano il podio della gara odierna Fabio Di Giannantonio (Kalex) e Augusto Fernandez (Kalex). Tra gli italiani c'è il solo Celestino Vietti in top-10 (quarto sulla Kalex). (ITALPRESS). spf/pc/red 14-Nov-21 13:42