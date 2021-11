MotoGp, Pol Espargaro non correrà il Gp di Valencia

Lo spagnolo dopo la caduta nelle FP3 ha riportato un politrauma VALENTIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pol Espargaro (Repsol Honda Team)non correrà il gp di Valencia. Dopo la brutta caduta di ieri causata dall'highside alla curva 13 nel corso della FP3 della MotoGP è stato dichiarato non idoneo per un politrauma. Pol Espargaro dopo la caduta è stato portato all'ospedale di Valencia e ha saltato sia la FP4 che le qualifiche. Lo spagnolo poi nel corso del pomeriggio è tornato al Circuit Ricardo Tormo. Prima del Warm Up di stamattina sono state rivalutate le sue condizioni ed è stato deciso che non disputerà l'ultima gara della stagione 2021: Espargaro e il Repsol Honda si concentreranno sul prossimo Test in programma a Jerez. (ITALPRESS). pc/red 14-Nov-21 11:11