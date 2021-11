Sci Fondo, Pellegrino 22° nella 15km tl dei test di Muonio

Francesco De Fabiani si è piazzato alle spalle del compagno di squadra ROMA (ITALPRESS) – Ventiduesimo posto per Federico Pellegrino (34'28"6), nella 15 km a tecnica libera, nel test in programma sulle piste finlandesi di Muonio. Il campione valdostano, reduce dal buon terzo posto nella sprint a tecnica classica, è stato bravo a recuperare ben nove posizioni nella seconda parte di gara. L'altro azzurro, Francesco De Fabiani, dopo l'eliminazione nella sprint, è arrivato subito alle spalle del compagno di squadra, chiudendo in 23esima posizione. Il padrone di casa Iivo Niskanen, ha conquistato il gradino più alto del podio, terminando la gara col tempo di 32'58"1. Podio completato da Sergey Ustiugov, vincitore della prima giornata di gare, in 33'07?2 e da Alexey Chervotkin (33'19"8), con la Russia che può vantare ben cinque atleti fra i primi sei classificati. (ITALPRESS). pc/red 14-Nov-21 13:01