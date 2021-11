Tennis: Wta Finals. Sabalenka elimina Swiatek

Paula Badosa in semifinale come vincitrice del gruppo GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Successo di Aryna Sabalenka nel day 4 delle Wta Finals (5 milioni di dollari di montepremi) di scena sul cemento all'aperto dell'Akron Tennis Stadium (struttura da 7.600 posti realizzata per l'occasione) nel Pan American Tennis Center di Guadalajara, nello Stato di Jalisco in Messico, a 1.500 metri sul livello del mare. Nel match valido per il "Chichen Itza Group", la tennista bielorussa n.2 WTA e prima testa di serie, si è imposta in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-5, dopo oltre due ore e un quarto di tennis di gran livello, su Iga Swiatek, numero 9 del ranking e 5 del seeding. Con questo risultato Paula Badosa accede in semifinale come vincitrice del gruppo, mentre Sabalenka mantiene vive le sue speranze di qualificazione e Swiatek è eliminata. (ITALPRESS). pc/red 14-Nov-21 10:00