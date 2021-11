Calcio: Barcellona, Dani Alves “Con questa maglia mi sento supereroe”

"Era inevitabile che tornassi, aiuterò la squadra a crescere" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Quando indosso questa maglia, mi sento un supereroe". Dani Alves non poteva chiedere di più. Senza squadra dopo l'esperienza al San Paolo e reduce dall'oro olimpico conquistato col Brasile a Tokyo da capitano, il 38enne laterale è tornato al Barcellona, firmando un contratto fino a fine stagione. La sua presentazione è stata fissata per mercoledì ma Dani Alves ha già avuto modo di raccontare le sue sensazioni ai canali ufficiali del club. "Ho lavorato duramente per tutta la vita e ora sono qui per aiutare il Barcellona a crescere – ha sottolineato – È una sfida incredibile, mi affascina combattere e difendere questa maglia. Ho cercato a lungo di tornare ed esserci riuscito, attorniato da persone che mi conoscono, è un privilegio. Sappiamo che non c'è margine d'errore ma il 50% della mia mentalità vincente è nata qui: a Barcellona ho ancora casa, qui vive una parte della mia famiglia, era inevitabile che tornassi". (ITALPRESS). glb/red 15-Nov-21 18:41