Calcio: Smith tecnico Norwich una settimana dopo esonero Aston Villa

Il 50enne allenatore inglese prende il posto di Farke LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dean Smith è rimasto disoccupato solo una settimana. Il 50enne tecnico inglese, esonerato dall'Aston Villa lo scorso 7 novembre, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Norwich City al posto di Daniel Farke. "Sono stati sette giorni frenetici ma sono davvero felice di tornare e lavorare per il Norwich", le prime parole di Smith, ingaggiato per centrare l'obiettivo salvezza. I Canaries sono in fondo alla classifica dopo 11 giornate, a cinque punti dal quart'ultimo posto che permetterebbe di rimanere in Premier League. Smith debutterà sabato a Carrow Road contro il Southampton. (ITALPRESS). glb/red 15-Nov-21 18:27