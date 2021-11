Motomondiale: Biaggi omaggia Rossi “Lascia una voragine enorme”

L'ex rivale del 'Dottore': "E' stato bello ed emozionante vederlo" ROMA (ITALPRESS) – "È stato l'ultimo Gran Premio dopo più di 20 anni in cui ci aveva abituati a bellissime gare, campionati e altro". A rendere omaggio a Valentino Rossi, protagonista ieri della sua ultima gara nella MotoGp a Valencia, è Max Biaggi, storico rivale in pista del 'Dottore'. "Quando si ritira una persona che ha fatto tantissimo in questo sport è normale che lasci una voragine enorme e l'affetto è totale di tutti – spiega l'ex fuoriclasse romano a RTL 102.5 – Abbiamo visto tanti festeggiamenti, non solo a Valencia, ma in varie tappe durante quest'anno l'hanno voluto ricordare un po' tutti. E' stato bello ed emozionante vederlo". "C'è da dire che la MotoGp è uno sport molto singolare, dove alla fine i piloti, gli attori di questo palcoscenico sono persone sole chiamate a dare il meglio e sfidarsi in pista. Dietro c'è un'organizzazione pazzesca fatta di team, sponsor, persone, addetti ai lavori, però alla fine si è sempre un po' soli a bisticciare per il gradino più alto. Però è stata una gratificazione dovuta – ha concluso Biaggi – Mi piacerebbe rivedere una cosa simile anche per qualche altro campione che tra 10-15 anni farà un'altra parte di storia della moto". (ITALPRESS). mc/com 15-Nov-21 10:53