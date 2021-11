Varie: Cozzoli “Social Football Summit tra socialità e innovazione”

Il presidente di Sport e Salute: "Al via oggi il tour dello Stadio Olimpico" ROMA (ITALPRESS) – "In questi due giorni ci sarà tanto da imparare, uno scambio di esperienze fondamentali per capire dove va il calcio e lo sport italiano. Siamo a un anno da quella che doveva essere la ripartenza, che ci aspettavamo tutti diversa. Penso però che lo sport e il calcio abbiano avuto la possibilità di resistere e rilanciarsi, producendo emozioni". A dichiararlo è stato Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, durante l'inaugurazione del Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma. "Questa manifestazione mette insieme l'aspetto sociale e l'approccio industriale – ha aggiunto Cozzoli – Lo fa tramite quattro parole chiave: innovazione, responsabilità, sostenibilità e formazione. Oggi parte anche il tour dello stadio Olimpico, un percorso a disposizione di tutti. Nei prossimi giorni lanceremo l'app My Sport e Salute perché noi promuoviamo lo sport e i corretti stili di vita e siamo tra le prime 200 società sostenibili del Paese". "Abbiamo visto nascere e crescere questa manifestazione. Siamo consapevole di quanto stia diventando un appuntamento fondamentale della football industry legata all'innovazione", ha spiegato Roberto Tavani, delegato allo sport del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ITALPRESS). spf/mc/red 15-Nov-21 11:05