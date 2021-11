Cinema in dialogo: l’attrice Eleonora De Luca incontra gli studenti

Nuovo appuntamento con Cinema in dialogo, la rassegna online di CG education per le scuole: il 17 novembre alle ore 10.00 sarà trasmesso in live streaming l’acclamato film di Emma Dante “Le sorelle Macaluso” e alle ore 15.00 gli studenti avranno l’opportunità di incontrare via Zoom l’attrice protagonista Eleonora De Luca, premiata con il NUOVOIMAIE Talent Award al 77° Festival di Venezia.

SINOSSI

Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.

Il film è tratto dalla omonima pièce teatrale di Emma Dante, Premio UBU Miglior Regia e Miglior Spettacolo. Scritto da Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta, il film è una produzione Rosamont e Minimum Fax Media con Rai Cinema. Distribuito da Teodora Film.

Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti “Le sorelle Macaluso” ha vinto 4 Nastri d’argento e 3 Globi d’oro, tra cui Miglior Film.

COME PARTECIPARE

Cinema in dialogo si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che potranno vedere i film in streaming con accesso alla piattaforma www.cgdigtal.it; i dibatti con autori e/o esperti della materia si svolgeranno via Zoom.

La visione può essere concordata con i referenti di CG in base alle disponibilità di studenti e docenti.

Verrà in ogni caso programmata una visione in diretta live streaming del film il mattino della stessa giornata di dibattito.

Docenti e dirigenti scolastici possono prenotare la visione in streaming del film e la partecipazione al dibattito scrivendo a education@cgentertainment.it

www.cgentertainment.it/education

Il costo è di euro 2.50 a visione per studente se ci si abbona a un minimo di tre film della rassegna; di 3.00 euro se ci si abbona a meno di tre film.

LA RASSEGNA

Sempre più le opere cinematografiche accolgono e declinano temi come la diversità e l’inclusione, dando adito a una riflessione importante su come le società possano al loro interno coniugare le varie istanze etniche, religiose, di genere. Le istituzioni nazionali e sovranazionali hanno ribadito come questi principi siano asset fondamentali per la creazione dei cittadini di domani. Cinema in dialogo cerca di raccogliere queste suggestioni e di approfondire la visione di opere indipendenti e internazionalmente acclamate con il confronto diretto con autori ed esperti, focalizzato sia su un’analisi formale che sull’ampia sfera dei valori veicolati.

CG Education è il servizio di CG Entertainment rivolto a studenti e docenti che consente di accedere legalmente, in modo sicuro, a un’esperienza di visione guidata del suo listino di film On Line sulla piattaforma digitale, CG Digital. www.cgentertainment.it/education