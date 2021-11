Il neo commissario è stato incaricato per un periodo non superiore ai sei mesi. ROMA (ITALPRESS) – Il consiglio federale della Figc ha commissariato la Lega Nazionale Dilettanti in seguito alle dimissioni di Cosimo Sibilia e al parere del Collegio di Garanzia del Coni, richiesto dalla stessa Federcalcio. Il nuovo commissario è Giancarlo Abete, in passato presidente della Figc, incaricato per un periodo non superiore ai sei mesi. (ITALPRESS). spf/gm/red 16-Nov-21 17:50