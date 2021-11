Mondiali2022: Nazionale. Jorginho “Fa male, ma l’Italia non molla mai”

"Ci prepareremo bene per marzo, ci aspetta un'altra battaglia", scrive il centrocampista sui social ROMA (ITALPRESS) – "Tante volte il calcio ti 'punisce' con dei risultati duri che fanno male. Ma che sicuramente non ci faranno abbassare la testa e perdere il nostro obiettivo…Ci prepariamo bene per marzo, ci aspetta un'altra battaglia…Sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo l'Italia…e l'Italia non molla mai". Lo scrive su Instagram il centrocampista della Nazionale, Jorginho, all'indomani del pareggio in Irlanda del Nord che, unito al successo della Svizzera contro la Bulgaria, costringe gli azzurri campioni d'Europa a cercare il pass Mondiale attraverso i playoff. (ITALPRESS). ari/red 16-Nov-21 13:13