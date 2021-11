Mondiali2022: Nazionale. Vezzali “Addio al Qatar lontano anni luce”

"L'Italia andrà avanti per la sua strada e ci regalerà altre emozioni", dice la sottosegretaria allo Sport ROMA (ITALPRESS) – Il giorno dopo la delusione di Irlanda del Nord-Italia, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha detto la sua sulle chance azzurre di andare al prossimo Mondiale. "Il fatto che l'Italia non si qualifichi lo reputo un fatto lontano, un qualcosa lontano anni luce – ha spiegato Vezzali a margine del suo intervento al Social Football Summit di Roma -. Anzi penso positivo, la nostra Italia andrà avanti per la sua strada e ci regalerà altre emozioni". "La partita di ieri e di venerdì sono state gare difficili – ha aggiunto – Questo a dimostrazione che nello sport nulla è scontato. Qualche volta fa bene incontrare delle difficoltà, non è un addio al Mondiale. Questa situazione può dare motivazione agli azzurri per procedere meglio, quando riesci a superare questi momenti difficili poi è tutto in discesa". (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Nov-21 12:56