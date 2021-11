Tennis: Wta Finals. Sakkari in semifinale, Sabalenka ko in tre set

La greca si giocherà un poso in finale contro l'estone Kontaveit, Badosa-Muguruza l'altra semifinale GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Maria Sakkari completa il quadro delle semifinali delle WTA Finals (5 milioni di dollari di montepremi) in corso sul cemento all'aperto dell'AKRON Tennis Stadium nel Pan American Tennis Center di Guadalajara, nello Stato di Jalisco in Messico. Nella notte italiana la greca, numero 6 del mondo e 4 del tabellone, ha sconfitto 7-6(1), 6-7(6), 6-3, la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 WTA e prima testa di serie. La 26enne di Atene si giocherà un posto in finale contro l'estone Anett Kontaveit (8). Nell'altra semifinale derby spagnolo Badosa (7)-Muguruza (6). (ITALPRESS). ari/red 16-Nov-21 08:46