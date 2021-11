Calcio: Inter. Allarme Sanchez, infortunio durante Cile-Ecuador

L'attaccante ha avvertito un problema muscolare alla coscia destra ed è uscito al 36° del primo tempo SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) – Arturo Vidal espulso, ma le notizie che arrivano dal Cile e che mettono in allarme l'Inter non riguardano il centrocampista. A preoccupare mister Inzaghi e lo staff medico nerazzurro sono le condizioni di Alexis Sanchez, costretto ad abbandonare il campo al 36° del primo tempo della partita persa in casa contro l'Ecuador (un ko che mette a rischio la qualificazione al Mondiale della Roja). L'attaccante ha sentito un problema alla coscia destra, si è fermato e dopo l'ingresso dello staff medico della nazionale cilena, è stato costretto a interrompere il suo match (Jean Meneses al suo posto). Condizioni da verificare, ma è chiaro che l'ex Udinese è in dubbio per il big match casalingo di domenica contro il Napoli. Qualche preoccupazione anche per Lautaro Martinez, sostituito all'intervallo di Argentina-Brasile dal compagno di squadra Joaquin Correa. (ITALPRESS). ari/red 17-Nov-21 10:11