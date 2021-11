Calcio: Mondiali donne. Qualificazioni, Svizzera su cammino di Italia

La ct Bertolini convoca 24 azzurre, Galli e Guagni assenti a Palermo ROMA (ITALPRESS) – Sul cammino mondiale dell'Italia c'è di nuovo la Svizzera. Stavolta però, a due settimane di distanza dal match disputato all'Olimpico dagli Azzurri di Mancini, tocca alla Nazionale femminile affrontare la selezione elvetica. Lo scontro diretto tra le squadre che guidano la classifica del girone di qualificazione al Mondiale del 2023 si disputerà venerdì 26 novembre (ore 17.30, diretta su Rai 2) allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo, mentre martedì 30 novembre a Voluntari, cittadina che confina con la capitale Bucarest, l'Italia affronterà la Romania nell'ultima gara del 2021. Per questo fondamentale doppio impegno Milena Bertolini ha deciso di puntare su 24 calciatrici. Galli e Guagni sono indisponibili e non faranno parte del gruppo, ma rispetto alle gare di ottobre la Ct potrà contare sulle giallorosse Bartoli e Giugliano. Dopo l'esperienza con la Nazionale Under 23, torna nell'elenco delle convocate l'attaccante della Juventus Agnese Bonfantini. Le Azzurre si raduneranno domenica a Coverciano e mercoledì partiranno alla volta di Palermo, dove saranno accolte dal calore dei tifosi, pronti a spingere Gama e compagne verso la quinta vittoria consecutiva nel Gruppo G. Sono infatti già più di 4.000 i biglietti distribuiti alle scuole e società sportive legate al Settore Giovanile e Scolastico Figc. L'ingresso allo stadio sarà gratuito, previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare a partire dalle ore 10 di venerdì 19 novembre. Il giorno della gara, nell'ambito delle attività di carattere sociale, il Settore Giovanile e Scolastico organizzerà un evento ludico-sportivo dedicato ai minori stranieri accolti in Italia, partecipanti al Progetto Rete Refugee Teams, promosso in collaborazione con il Ministero dell'Interno, l'Anci, la Fondazione Cittalia e la Rete SAI. L'attività, a cui prenderanno parte quattro centri di accoglienza presenti nel territorio palermitano, si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale della Figc alla presenza del Sindaco Orlando. Al termine dell'evento tutti i ragazzi saranno accompagnati allo stadio per assistere all'incontro. Questo l'elenco delle convocate. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma). Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus). Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma). (ITALPRESS). mc/com 17-Nov-21 17:16