Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, Frosinone-Lecce a Fabbri

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna il campionato, ecco le designazioni arbitrali ROMA (ITALPRESS) – Torna il campionato di Serie B, dopo la sosta forzata di una settimana, per gli impegni delle Nazionali. Tra i big match del 13esimo turno, Frosinone-Lecce, gara in programma sabato 20 alle 14 che sarà diretta da Michael Fabbri di Ravenna. Queste le designazioni arbitrali: – SERIE B – 13^ GIORNATA – 20/11 – ORE 14 Frosinone – Lecce arbitro: Fabbri di Ravenna (Lo Cicero-Ceccon) Pordenone – Ascoli arbitro: Santoro di Messina (Rossi C.-Schirru) Spal – Alessandria arbitro: Marcenaro di Genova (Macaddino-Trinchieri) Ternana – Cittadella arbitro: Prontera di Bologna (Avalos-D'Ascanio) Perugia – Crotone (ore 16.15) arbitro: Minelli di Varese (Cecconi-Vigile) Vicenza – Brescia (ore 18.30) arbitro: Abbattista di Molfetta (Della Croce-Garzelli) Parma – Cosenza (21/11, ore 14) arbitro: Miele G. Di Torino (Carbone-Margani) Reggina – Cremonese (21/11, ore 14) arbitro: Marinelli di Tivoli (Scatrelli-Yoshikawa) Monza – Como (21/11, ore 16.15) arbitro: Serra di Torino (Vivenzi-Laudato) Pisa – Benevento (21/11, ore 20.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Pagliardini-Fontemurato) (ITALPRESS). ari/red 17-Nov-21 12:58