Calcio: Storia azzurra diventa multimediale con app museo di Coverciano

Contenuti disponibili in inglese e in italiano per la guida del museo del Calcio FIRENZE (ITALPRESS) – La storia della Nazionale è nella App Museo del Calcio, realizzata per iOS e Android. Scaricabile gratuitamente dagli store, è un supporto e una guida all'interno del percorso museale. Durante il viaggio dentro il Museo, i contenuti multimediali vengono raccontati: testi, audio e video si legano a ricordi, aneddoti, vittorie. È anche uno strumento di aggiornamento dopo la visita perché fornisce notizie sull'arrivo dei nuovi cimeli, sulle iniziative, sulla visite speciali degli azzurri e di calciatori del passato e del presente. Tutti i contenuti sono disponibili in inglese e in italiano. (ITALPRESS). ari/com 17-Nov-21 10:44