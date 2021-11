Calciomercato: Raiola “Pogba alla Juve? Sognare è gratis”

"Regole Fifa vergognose, con Infantino nessun dialogo", dice l'agente durante l'assemblea Iafa ROMA (ITALPRESS) – "Pogba alla Juve? Sognare è gratis. Chi non lo fa è morto. Poi vediamo se i sogni diventano realtà. Non si sa perché quando si parla di Pogba si svegliano anche i morti, meglio non aggiungere altro". Lo ha dichiarato Mino Raiola, agente del centrocampista francese, durante l'assemblea della Iafa, l'Italian Association of Football Agents in corso a Roma. Il procuratore ha glissato sul futuro di De Ligt e Romagnoli ("Ne parliamo a giugno, non adesso") e ha commentato la situazione del suo assistito Donnarumma: "Ci vuole un po' di pazienza. Sta vivendo una situazione che non ha mai provato da quando ha 16 anni. Non sta giocando? Penso che tutti alla fine di questa storia saprete come andrà a finire". A precisa domanda sul futuro del romanista Mkhitaryan, Raiola ha aggiunto: "Se andrà via a gennaio? Dovete chiamare la Roma". Dal calciomercato alle polemiche con la Fifa. "Infantino dice che bisogna regolamentare il rapporto con gli agenti? Non sta regolamentando niente, sta solo facendo diktat. Siamo ormai una categoria di professionisti. Le regole della Fifa sono vergognose, con loro non c'è nessun dialogo. Con la Iafa abbiamo le stesse idee – ha aggiunto Raiola – Vogliamo cambiare le cose dalla A alla Z, vogliamo un sistema nuovo e internazionale degli agenti in cui la Fifa non abbia nessun ruolo. Non siamo una banda di idioti e nemmeno gente che vuole aggirare le regole. Abbiamo subito offese della Fifa che non sono fondate. Queste str… che dice la Fifa sugli agenti non le sopportiamo più: da loro non ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per essere membro della Fifa devi essere ignorante di partenza". (ITALPRESS). spf/ari/red 17-Nov-21 12:43