Volley: Superlega. Domani Lube e Trento negli anticipi del 10° turno

Civitanova sfida la neo-promossa Taranto, per l'Itas c'è Piacenza ROMA (ITALPRESS) – L'imminente partecipazione al Mondiale per Club di Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino ha imposto delle variazioni alla decima giornata di andata della Superlega il 5 dicembre. Biancorossi e gialloblù scenderanno in campo domani, giovedì, alle 20.30. Reduce dalla grande prova con Modena per il quarto successo di fila, la Cucine Lube Civitanova torna in campo con la neopromossa Gioiella Prisma Taranto, che nel weekend ha vinto da 3-0 in casa con Padova. I marchigiani occupano la testa della classifica a braccetto con Trento grazie ai 16 punti incamerati in 7 gare, mentre i pugliesi, con 6 match disputati, gravitano a metà classifica a quota 7 con la Kioene. In Puglia è arrivato un rinforzo al palleggio, l'australiano Arshdeep Dosanjh, mentre l'alzatore Davide Pellegrino ha lasciato il team. Sfida delicata alla BLM Group Arena. Con il blitz vincente a Ravenna e il successo sofferto in casa con Monza, l'Itas Trentino ha ripreso il ritmo ma nell'anticipo della 10a giornata deve affrontare una cliente scomoda, la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani sono tornati a sorridere sul proprio campo in virtù del 3-1 inflitto alla Top Volley dopo il passaggio a vuoto nella trasferta in Brianza. Gli uomini di Lorenzetti hanno 16 punti come la Lube dopo 7 partite giocate, mentre il collettivo di Bernardi è sceso in campo 6 volte e vanta 13 punti come Monza. (ITALPRESS). mc/com 17-Nov-21 17:39