Il 25enne greco dovrà essere operato MILANO (ITALPRESS) – Tegola per Milano, che perde Dinos Mitoglou. Il 25enne greco, "a seguito di un trauma distorsivo avvenuto durante il secondo tempo della partita di Kazan, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, per il trattamento della quale si renderà necessario intervento di osteosintesi chirurgica, che verrà effettuato nei prossimi giorni", fa sapere l'Olimpia in una nota. (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 14:20