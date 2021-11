Calcio: Balata “Serie B e nazionale U21 al servizio del movimento”

"Bilancio azzurrini estremamente positivo", le parole del capodelegazione ROMA (ITALPRESS) – "Il bilancio è estremamente positivo, siamo molto soddisfatti: abbiamo giocato 10 gare e fatto sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, quella col Portogallo agli Europei, con 21 gol fatti e 10 subiti. Direi molto bene". Capodelegazione dell'Under 21, Mauro Balata non può che essere soddisfatto del 2021 degli azzurrini di Nicolato. "Anche in questo girone di qualificazione – ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport – abbiamo fatto 4 vittorie e un solo pari, quello con la Svezia pur avendo fatto una bella partita". Ma Balata è soddisfatto anche di altro: Lucca, per il quale si parla di chiamata da parte di Mancini, è solo l'ultimo dei tanti giocatori che dall'Under 21 si preparano al grande salto. "Una delle funzioni principali è alimentare la Nazionale maggiore con questi piccoli grandi campioni che abbiamo, giocatori italiani di grande qualità". E anche la serie B, di cui Balata è presidente di Lega, fa la sua parte: "Nel nostro campionato cerchiamo di metterci al servizio del movimento, abbiamo il 37% di giocatori Under 23 e il 71% di italiani, questo fa bene a tutto il calcio italiano". (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 12:51