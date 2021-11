Calcio: Godin verso rescissione con Cagliari, sogna Atletico Madrid

Il 35enne uruguaiano tornerebbe volentieri agli ordini di Simeone MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'avventura di Diego Godin al Cagliari si avvia alla fine. Secondo il "Mundo Deportivo", il 35enne centrale uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo per risolvere il contratto con i rossoblù e accasarsi, dall'1 gennaio prossimo, in un altro club. E la prima scelta di Godin sarebbe l'Atletico Madrid, lasciato nel 2019 dopo la mancata intesa sulla durata del rinnovo, per vestire prima la maglia dell'Inter e poi del Cagliari. L'ipotesi non dispiacerebbe ai colchoneros, alla ricerca di rinforzi in difesa: Godin, per conoscenza dell'ambiente e costi, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per Simeone. (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 13:12