Calcio: Psg e Manchester United si contendono Zidane

Il tecnico francese pronto a tornare in panchina dalla prossima stagione ROMA (ITALPRESS) – Dato l'addio al Real Madrid al termine della passata stagione, Zinedine Zidane sta ricaricando le pile in vista del ritorno in panchina. Dove? Le ipotesi più accreditate al momento sembrerebbero Paris Saint Germain e Manchester United. Stando a "Le 10 Sport", Zizou è il grande sogno di Leonardo e Al Khelaifi ma fin qui il tecnico si è negato, preferendo un anno sabbatico. Nei piani di Zidane c'è la guida della Francia ma a Parigi, dove la fiducia a Pochettino sembrerebbe incrinarsi, sono pronti a tornare alla carica. Occhio però alla concorrenza dei Red Devils, dove la posizione di Solskjaer è tutt'altro che salda e Cristiano Ronaldo è il primo sponsor di quello che è stato il suo allenatore al Real. Secondo la "Bild" ci sarebbe stato un primo approccio e Zidane, pur declinando la possibilità nell'immediato, avrebbe fatto capire che se ne sarebbe potuto riparlare in estate. (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 11:58