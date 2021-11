F.1: Gp Qatar. Hamilton “Verstappen? Importante rimanere rispettosi”

"Ora però voglio sfruttare tutte le mie energie per mettere a punto la macchina". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Verstappen? È intensa la nostra battaglia, dentro e fuori pista. Penso che il rispetto sia decisamente importante, dobbiamo rimanere rispettosi l'uno dell'altro. Ora però voglio sfruttare tutte le mie energie per mettere a punto la macchina. Dobbiamo iniziare forte questo fine settimana e assicurarci di poter battagliare con loro". A dirlo è Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Qatar di Formula 1. Il britannico ha accorciato il gap su Max Verstappen nell'ultimo weekend in Brasile, anche grazie a un ottimo lavoro di squadra: "Adoro vedere lo spirito combattivo di Toto (Wolff, ndr), mi rende così felice. C'è stata una sorta di scatto che ho visto in lui nell'ultima gara e mi ha fatto ridere dentro, è stato molto bello. Lui è il leader del team e io voglio come capo qualcuno che si dia da fare, che spinga e insegua ogni millisecondo con me lungo la strada", conclude Lewis. (ITALPRESS). spf/gm/red 18-Nov-21 17:21