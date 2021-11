F.1: Gp Qatar, Verstappen “Brasile? Non mi aspetto penalita’”

"E' stata una gara corretta e dura fra i due contendenti per il titolo" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) — "Una penalità per la manovra su Hamilton in Brasile? Non sarebbe la fine del mondo, ma non mi aspetto che accada perché credo fosse una gara corretta e dura tra i due contendenti per il campionato. Non ho bisogno di guardare il filmato perché stavo guidando l'auto, quindi so esattamente cosa è successo". Lo ha dichiarato Max Verstappen, pilota della Red Bull, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Qatar di Formula 1. L'olandese non si è detto preoccupato di una possibile penalità a cui potrebbe incorrere dopo la gara di Interlagos: "Ho solo pensato che fosse una grande battaglia e mi sono divertito molto. Alla fine ha vinto la Mercedes e credo sia abbastanza giusto. Erano più veloci di noi", conclude il leader del Mondiale. (ITALPRESS). spf/glb/red 18-Nov-21 15:47