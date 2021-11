Tennis: Atp Finals, Zverev batte Hurkacz e va in semifinale, out Sinner

Il successo del tedesco condanna all'eliminazione l'azzurro TORINO (ITALPRESS) – Alexander Zverev va in semifinale e cancella i sogni di gloria di Jannik Sinner. Il gruppo Rosso delle Atp Finals, dopo Daniil Medvedev, promuove il tedesco che regola per 6-2 6-4 in un'ora e due minuti di gioco Hubert Hurkacz e si assicura un posto fra i magnifici quattro di Torino. Sinner, 'ripescato' dopo il ritiro di Berrettini e bravo a battere lo stesso Hurkacz all'esordio, avrebbe dovuto sperare in una sconfitta di Zverev e poi stasera superare Medvedev per centrare le semifinali. (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 15:24