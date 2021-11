Tennis: Australian Open, spalti pieni per l’edizione 2022

Lo ha annunciato il premier dello Stato di Victoria MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – I prossimi Australian Open potranno svolgersi con spalti pieni. È quanto prevede Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria la cui capitale, Melbourne, ospiterà il primo Slam della stagione 2022 dal 17 al 30 gennaio. "Grazie alla vaccinazione del 90% degli abitanti di Victoria, la maggior parte delle restrizioni, quasi tutte, potranno essere rimosse", ha fatto sapere Andrews. Il Melbourne Park potrà dunque ospitare fino a 60 mila persone dopo che l'ultima edizione ha visto, per i primi cinque giorni, un numero limitato di spettatori e poi il ritorno alle porte chiuse. Il premier di Victoria ha poi ribadito che non ci saranno esenzioni: i giocatori non vaccinati non potranno andare in campo. (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 09:38