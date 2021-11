Tennis: Barty regina Wta, Muguruza al terzo posto, Giorgi n.1 d’Italia

Fra le prime 100 al mondo anche Jasmine Paolini, 53^ ROMA (ITALPRESS) – Con le Wta Finals di Guadalajara cala il sipario sulla stagione femminile del circuito maggiore e la classifica aggiornata premia proprio la vincitrice dell'evento messicano, Garbine Muguruza, che sale di altre due posizioni e si attesta al terzo posto: era dal 2018 che la 28enne spagnola non chiudeva l'anno sul podio. Davanti a lei restano Ashleigh Barty, che si conferma la regina del circuito nonostante abbia chiuso anzitempo la stagione per concentrarsi sul 2022, e Aryna Sabalenka. Rimane al quarto posto Karolina Pliskova, mentre Barbora Krejcikova scivola indietro di due caselle ed è quinta, davanti a Maria Sakkari e Anett Kontaveit: nuovo best ranking per l'estone, finalista a Guadalajara. Passa dal decimo all'ottavo posto Paula Badosa, chiudono la Top Ten 2021 Iga Swiatek e Ons Jabeur. Per quanto riguarda le azzurre, la migliore resta Camila Giorgi, stabile al 34esimo posto, mentre Jasmine Paolini perde due posizioni ed è 53esima. Fuori dalle prime 100 (è numero 113) Martina Trevisan, che in settimana potrebbe però recuperare qualche posizione grazie al torneo di Funchal. Questa la top ten Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 7582 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 6380 (–) 3. Garbine Muguruza (Esp) 5686 (+2) 4. Karolina Pliskova (Cze) 5135 (–) 5. Barbora Krejcikova (Cze) 5008 (-2) 6. Maria Sakkari (Gre) 4385 (–) 7. Anett Kontaveit (Est) 4351 (+1) 8. Paula Badosa (Esp) 3849 (+2) 9. Iga Swiatek (Pol) 3786 (–) 10. Ons Jabeur (Tun) 3455 (-3) Cosi' le italiane: 34. Camila Giorgi 1740 (–) 53. Jasmine Paolini 1178 (-2) 113. Martina Trevisan 688 (–) 118. Sara Errani 621 (–) 145. Lucia Bronzetti 504 (+2) 156. Elisabetta Cocciaretto 456 (+3) 179. Giulia Gatto-Monticone 386 (+3) 180. Lucrezia Stefanini 386 (–) 199. Federica Di Sarra 337 (+3) 275. Martina Di Giuseppe 243 (+1) (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 10:20