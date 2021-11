Calcio: Atalanta. Con Spezia torna Toloi, Zapata “Siamo bella squadra”

Per il match contro i liguri Pasalic e Ilicic favoriti su Malinovskyi e Muriel. BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta di Gian Piero Gasperini scende di nuovo in campo dopo la sosta dovuta alle nazionali. La compagine orobica sfiderà lo Spezia domani alle ore 15.00, al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra i convocati si rivede Rafa Toloi, il difensore italo-brasiliano ha recuperato dal problema muscolare accusato durante la trasferta di Empoli. Come già confermato non ci sarà Robin Gosens: l'esterno tedesco nei giorni scorsi ha svolto parte dell'allenamento col gruppo, ma non sarà a disposizione per la sfida contro i liguri. Assenti anche Hans Hateboer e Matteo Lovato, quest'ultimo resterà fuori circa due settimane a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Si va verso la conferma del 3-4-1-2 con Musso tra i pali e difesa a tre composta da Djimsiti, Demiral e Palomino, in cabina di regia andranno De Roon e Freuler con Maehle e Zappacosta sulle corsie esterne. In attacco c'è qualche dubbio, ma al momento Pasalic e Ilicic sono favoriti per partire dal primo minuto su Malinovskyi e Muriel. L'unico riferimento offensivo sarà Zapata, che è intervenuto ai taccuini di LeoVegas.News per parlare del momento che sta vivendo in nerazzurro: "Ovviamente ho lavorato molto per arrivare a questo punto della mia carriera. L'Atalanta è una bella squadra e una bella società. Ogni anno il campionato italiano diventa sempre più difficile: quando ho visto che sono arrivati nuovi allenatori e buone squadre sapevo che ci aspettava un inizio campionato non facile". (ITALPRESS). pia/ari/red 19-Nov-21 18:11