Calcio: Leeds, Bielsa elogia Conte “Un punto di riferimento”

"E' un maestro nel tirare fuori il meglio dai suoi calciatori" LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Conte è un allenatore con uno stile di gioco che gli permette di distinguersi da tutti gli altri. È un vero rappresentante della scuola italiana, ha trionfato dovunque abbia allenato. È un punto di riferimento nel calcio mondiale". Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, ha solo belle parole per il collega del Tottenham che sfiderà domenica in Premier League. "Conte è un allenatore che riesce a tirare fuori prestazioni di altissimo livello dai suoi giocatori – prosegue El Loco – Nel calcio è difficile creare qualcosa che non sia stato mai visto prima e il compito che accomuna tutti gli allenatori riguarda le qualità da tirare fuori dai calciatori a disposizione. In questo Conte è un maestro". (ITALPRESS). glb/red 19-Nov-21 13:29