Calcio: Manchester Utd, rinnovo sempre più lontano per Pogba

I Red Devils pronti a lasciare libero il centrocampista francese MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Paul Pogba, quasi certamente, a fine stagione sarà libero di scegliersi la prossima squadra. Il centrocampista francese è in scadenza a giugno e, stando ai media spagnoli, lo stesso Manchester United avrebbe scelto di non prolungare il contratto: il rendimento di Pogba, sommato agli infortuni, avrebbero convinto i Red Devils a interrompere il rapporto con uno dei giocatori più pagati della rosa (12 milioni di euro a stagione). L'espulsione col Liverpool e l'infortunio rimediato in nazionale durante l'ultima sosta, in particolare, sarebbero stati la classica goccia e a questo punto per Pogba si aprirebbero tre piste: Real Madrid, Juventus e Paris Saint Germain. (ITALPRESS). glb/red 19-Nov-21 09:48