Calcio: ManCity. De Bruyne positivo al Covid, salta Everton e Psg

Il nazionale belga in isolamento. Guardiola "Conta la persona, tornerà quando sarà possibile" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kevin De Bruyne positivo al Covid. Brutta tegola per il Manchester City che perde uno dei pilastri della squadra di Pep Guardiola almeno per i prossimi impegni contro Everton, in Premier League, e Psg, in Champions. Il centrocampista belga, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al rientro dagli impegni con la sua nazionale (in gol contro il Galles) e ora resterà in isolamento fino a quando il tampone non risulterà negativo. "Tornerà quando sarà possibile – le parole di Pep Guardiola -, non penso a quello che perderà la squadra senza di lui, la persona è più importante, spero che stia bene e che si riprenda presto". (ITALPRESS). ari/red 19-Nov-21 16:40