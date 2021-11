Calcio: Salernitana. Colantuono “Non possiamo pensare a vicende club”

"Non ho visto i ragazzi distratti, abbiamo preparato bene la gara", dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) – Con l'acqua alla gola o quasi. Contro la Sampdoria è uno spareggio per la Salernitana e Colantuono suona la carica a due giorni dal match casalingo contro i blucerchiati. "Andiamo avanti sapendo che ci aspetta una gara importante al pari di quella di Cagliari, l'abbiamo preparata molto bene – ha affermato il tecnico granata -. Al momento siamo sempre di rincorsa, purtroppo siamo nelle condizioni in cui non possiamo sottovalutare nulla. Le gare saranno tutte importanti da qui alla fine, da ogni partita dovremo tirare fuori qualcosa di buono; questa arriva in un momento particolare e dobbiamo giocarla nel migliore dei modi, per restare agganciati a un certo tipo di classifica e poi andare a fare il punto della situazione durante la sosta invernale". Resta l'emergenza oltre ad una certa incertezza societaria con la nuova proroga dei trustee sulla cessione. "Abbiamo dato giocatori alle nazionali e purtroppo qualcuno è tornato con qualche problemino come Veseli, che ha un fastidio muscolare, e come Strandberg, che purtroppo ha dei problemini. Questo dispiace per la continua emergenza". "Per quanto riguarda la società non ci lasciamo distrarre dalle situazioni extra campo. Non credo che siamo nelle condizioni di poterci occupare di queste cose; abbiamo giocatori fuori che non ho praticamente mai visto, la classifica è quella che è, non abbiamo tempo di pensare ad altro. Da parte dei ragazzi non ho visto distrazioni, non so se internamente soffrono, ma ho esperienza e ho l'impressione che al momento questa cosa non ci crea alcun tipo di problema". (ITALPRESS). aro/ari/red 19-Nov-21 18:39