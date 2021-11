Calcio: Torino. Cairo “Squadra garibaldina, si vede la mano di Juric”

"Ho visto un buon Toro, rispetto allo scorso anno c'è stata una crescita", dice il numero 1 granata TORINO (ITALPRESS) – C'era anche Urbano Cairo oggi al Filadelfia per la foto ufficiale del Torino per la stagione 2021-22. Il presidente granata, che nella foto compare seduto fra il capitano Andrea Belotti e Tomas Rincon, ha approfittato dell'occasione per parlare del cammino fin qui percorso dalla squadra di Ivan Juric, focalizzandosi sul prossimo match che vedrà il Toro scendere in campo lunedì sera contro l'udinese: "Siamo quasi giunti a un terzo del campionato e a parte un paio di gare che non mi sono piaciute, ho visto un buon Toro. Rispetto all'anno scorso la squadra è migliorata e quello di oggi è un Toro più garibaldino, ben messo in campo, che ha dimostrato di possedere dei buoni valori e mostrando un atteggiamento propositivo. Si vede la mano dell'allenatore e anche che i giocatori stanno seguendo i dettami del tecnico". Sulla sfida con i friulani il patron granata si è espresso in questi termini: "Nella rosa del Toro ci sono giocatori di qualità, che sono stati convocati in Nazionale, ma quelli che sono rimasti a disposizione del mister si sono allenati bene e comunque anche i giocatori impegnati con le loro nazionali hanno potuto accumulare delle esperienze utili. Contro l'Udinese ci aspetta una gara impegnativa, che deve essere preparata al meglio". (ITALPRESS). rol/ari/red 19-Nov-21 20:21