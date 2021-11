F.1: Bottas comanda seconde libere in Qatar, Ferrari indietro

Terzo tempo per Verstappen davanti a Hamilton DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – E' Valtteri Bottas a far segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere del Gran Premio del Qatar. Il pilota finlandese della Mercedes ferma il cronometro a 1'23"148, infliggendo poco più di due decimi a Pierre Gasly su Alpha Tauri. Max Verstappen, il più veloce al mattino, è terzo a tre decimi e mezzo e precede Lewis Hamilton – i due sono separati da 14 punti nel Mondiale piloti – che accusa 422 millesimi di ritardo dal compagno di squadra. In ritardo le due Ferrari: Carlos Sainz è decimo a 0"885, Charles Leclerc 13^ a 0"947. (ITALPRESS). glb/red 19-Nov-21 16:10