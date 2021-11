Superbike: Razgatlioglu domina il venerdì di libere in Indonesia

Il turco brilla in entrambe le sessioni, Rea insegue GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu comincia nel migliore dei modi il weekend che potrebbe regalargli il titolo iridato in Superbike. Il round di Indonesia in corso al Pertamina Mandalika International Street Circuit, ultimo appuntamento della stagione, vede il pilota turco della Yamaha dominare le due sessioni di libere: al mattino il leader della classifica iridata gira in 1'34"985, infliggendo un secondo e mezzo ad Alex Lowes (Kawasaki) e 1"6 a Garrett Gerloff (GRT Yamaha), con Jonathan Rea (Kawasaki), unico rivale per il titolo (sono 30 i punti che li separano), solamente undicesimo. La musica non cambia molto nella seconda sessione dove Razgatlioglu si migliora ancora e scende a 1'34"230. Rea, però, si riscatta: il nordirlandese, a caccia del settimo titolo consecutivo, è secondo a 174 millesimi. Terzo si conferma Gerloff, che riduce il gap dal turco a 0"225. (ITALPRESS). glb/red 19-Nov-21 10:44