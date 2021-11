Tennis: Ruud batte Rublev e accede alle semifinali delle Atp Finals

Il norvegese sfiderà Medvedev, dall'altra parte Djokovic-Zverev TORINO (ITALPRESS) – E' Casper Ruud il quarto semifinalista delle Atp Finals, in scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il tennista norvegese, numero 8 del mondo, ha battuto, nel penultimo match del Gruppo Verde, il russo Andrej Rublev, numero 4 del ranking Atp, col punteggio di 2-6 7-5 7-6 (5). Così Ruud ha staccato il pass per le semifinali, ai danni proprio di Rublev. Stasera, alle 21, l'ultima partita dei gironi (ininfluente) fra Djokovic e il "ripescato" Norrie. Domani andranno in scena le semifinali: il serbo Novak Djokovic affronterà il tedesco Alexander Zverev; Ruud sfiderà invece il russo Daniil Medvedev. (ITALPRESS). pdm/red 19-Nov-21 17:16