Giallorossi in campo all'Olimpico per il quinto turno della competizione Uefa NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Uefa ha reso nota la designazioni per Roma-Zorya Luhansk, gara valida per la quinta giornata di Conference League, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico. La gara sarà diretta dall'arbitro rumeno Istvan Kovacs, con i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene come guardalinee, mentre Andrei Chivulete sarà il quarto ufficiale di gara. (ITALPRESS). ari/red 23-Nov-21 16:34