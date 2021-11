Calcio: Parma. Esonerato il tecnico Maresca

Al suo posto il club ducale dovrebbe chiamare Iachini PARMA (ITALPRESS) – Il Parma ha sollevato Enzo Maresca dall'incarico di allenatore della prima squadra. "Il Presidente Kyle Krause e la dirigenza crociata desiderano esprimere la massima gratitudine a Enzo e al suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo. A Maresca e al suo staff i migliori auguri per il prosieguo della carriera", si legge in una nota del club ducale, che dovrebbe ufficializzare a breve l'arrivo di Giuseppe Iachini. (ITALPRESS). mc/red 23-Nov-21 19:49