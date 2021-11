Calcio: Parma. Iachini è il nuovo allenatore

Il tecnico ascolano prende il posto dell'esonerato Maresca PARMA (ITALPRESS) – Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore del Parma. Il tecnico ascolano, classe 1974, prende il posto dell'esonerato Enzo Maresca. Iachini da centrocampista ha giocato in Serie A, B e C1. Dopo aver lasciato il calcio, ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di allenatore nelle società di Cesena, Vicenza, Piacenza, Chievo, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo, Udinese, Sassuolo, Empoli e Fiorentina. "A Beppe, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio 1913, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza", si legge in una nota del club ducale. Iachini debutterà alla guida di Buffon e compagni il 28 novembre, nel posticipo della 14esima giornata del campionato di B sul campo del Como. (ITALPRESS). mc/red 23-Nov-21 22:37