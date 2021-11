Calcio: Bayern, confermata positività al Covid anche di Kimmich

In precedenza era stata comunicata quella di Choupo-Moting MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni della "Bild", ecco la conferma ufficiale da parte del Bayern Monaco: anche Joshua Kimmich è risultato positivo al Covid-19. La società bavarese fa sapere che il giocatore è in isolamento domiciliare e sta bene. Quello di Kimmich è il secondo caso di coronavirus comunicato dal Bayern in giornata: in precedenza era risultato positivo anche Choupo-Moting. Il 26enne jolly tedesco aveva fatto parlare di sè nelle scorse settimane per la sua scelta di non vaccinarsi anche se, nelle ultime ore, sembrava aver deciso di fare marcia indietro. Kimmich era già in isolamento da qualche giorno assieme allo stesso Choupo-Moting, Gnabry, Musiala e Cuisance in quanto non vaccinati e a contatto con Sule, che aveva contratto il virus. Secondo i media tedeschi, il Bayern avrebbe deciso di tagliare gli ingaggi dei suoi calciatori no-vax per tutto il periodo di isolamento. (ITALPRESS). glb/red 24-Nov-21 19:42