Calcio: ManUtd. Contatti con Valverde, ipotesi contratto fino a giugno

Lo spagnolo potrebbe prendere il posto dell'esonerato Solskjaer fino al termine della stagione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Mauricio Pochettino? Forse nella prossima stagione, non in questa. L'argentino resta uno dei grandi obiettivi del Manchester United, ma secondo la stampa britannica il club dell'Old Trafford ha abbandonato l'idea di 'scipparlo' al Psg a stagione in corso. A conferma di tutto ciò l'indiscrezione di BBC e The Guardian che riferiscono di contatti già avviati con Ernesto Valverde. Potrebbe essere l'ex allenatore del Barcellona il tecnico ad interim del ManUtd fino al termine della stagione. Lo spagnolo guiderebbe l'attuale staff tecnico, lo stesso lasciato dall'esonerato Ole Gunnar Solskjaer, con in testa Michael Carrick che ieri ha debuttato con una vittoria importante in casa del Villarreal in Champions. Valverde non allena dal gennaio 2020, da quando fu esonerato dal Barça, ma in carriera ha vinto tanto e ha l'esperienza necessaria per guidare un grande club. Non ha mai lavorato in Premier ma parla l'inglese e il ManUtd potrebbe essere "quell'aventura stimolante" che lo stesso tecnico ha recentemente detto di cercare. (ITALPRESS). ari/red 24-Nov-21 09:59