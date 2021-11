Calcio: Nè ManUtd nè Psg, Zidane aspetta solo la Francia

Secondo la stampa spagnola Zizou non ha intenzione di lasciare Madrid MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un no secco alla ricca offerta del Newcastle, un "no grazie" al Manchester United e scarso interesse per il Psg. Zinedine Zidane, secondo il Mundo Deportivo, non ha nessuna intenzione di lasciare Madrid, la città nella quale vive con la famiglia, e sembra orientato ad attendere con calma la fine del 2022 per tornare in panchina. Semplicemente, sostiene il quotidiano catalano, aspetta che il prossimo inverno si giochi il Mondiale tifando per la sua Francia e per il suo amico Didier Deschamps, per poi prenderne il posto a torneo finito. Il suo nome, dunque, non è legato al futuro di Pochettino, il tecnico argentino fortemente corteggiato dal ManUtd e che, secondo parte della stampa inglese e di quella francese, potrebbe lasciare la panchina del Psg a Zidane. Il nome di Zizou in passato era stato accostato anche alla Juventus, ma l'ex fuoriclasse bianconero sogna la panchina dei bleus, un incarico che tra l'altro gli permetterebbe di continuare a vivere nella "sua" Madrid. (ITALPRESS). ari/red 24-Nov-21 11:39