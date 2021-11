Calcio: Spalletti “Buona ripresa, ci e’ mancata la zampata”

"Quel gol subito all'inizio ci ha creato delle difficoltà", l'analisi del ko di Mosca MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi, l'intenzione è stata quella giusta purtroppo abbiamo preso gol subito e questo ci ha creato delle difficoltà. Poi nel secondo tempo l'abbiamo gestita meglio ma è stato tardi perché non siamo riusciti a dare la zampata anche se di occasioni e presunte occasioni ne abbiamo avute tante". Commenta così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nel postpartita del match di Europa League con lo Spartak Mosca. "Nel secondo tempo – spiega l'allenatore ai microfoni di Sky – abbiamo fatto quello che dovevamo fare da subito. Ho fatto giocare una squadra molto offensiva e pensavo si potesse gestire fin da subito come abbiamo fatto nella ripresa. Invece nello sviluppo abbiamo preso quel gol, loro hanno potuto giocare in contropiede e noi abbiamo avuto delle difficoltà nel trovare gli spazi al limite dell'area per andare a concludere. Nel centro della partita a Milano avevamo perso troppi palloni facendo scelte troppo timide, questo coraggio oggi l'ho visto, abbiamo giocato la palla. Non ho salutato Rui Vitoria? Si, perché non mi è venuto a salutare all'inizio. Si saluta all'inizio della partita, non alla fine perché hai vinto. E' troppo facile così. Io li saluto tutti all'inizio gli allenatori, lui dice che è venuto e non mi ha trovato. Io ero ad allacciarmi le scarpe, poi sono arrivato lì dopo un minuto. Lui era a dieci metri mi poteva venire a salutare e a darmi il benvenuto", chiosa il tecnico di Certaldo. (ITALPRESS). gve/glb/red 24-Nov-21 19:02