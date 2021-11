Calcio: Ternana. Palumbo e Defendi positivi al Covid

I due giocatori sono in isolamento, tamponi negativi per tutto il resto del gruppo TERNI (ITALPRESS) – Due casi di positività nel gruppo squadra della Ternana. Il club umbro, che milita nel campionato di Serie B, ha reso noto che "nella giornata di ieri, a seguito degli abituali controlli, Antonio Palumbo e Marino Defendi sono risultati positivi al SARS-Cov-2. La società ha subito attivato il protocollo previsto e i calciatori, in buona salute, si trovano in isolamento. Si comunica inoltre che tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti che sono state prontamente informate". Venerdì la Ternana è impegnata sul campo del Lecce nell'anticipo della 14esima giornata di Serie B. (ITALPRESS). ari/com 24-Nov-21 11:30