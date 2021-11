Tennis: Davis, Volandri “Italia ha 5 leader e ognuno farà sua parte”

"Giocare in casa sarà diverso, il pubblico ci aiuterà" TORINO (ITALPRESS) – "Tutti si sono messi a disposizione della squadra. Non è scontato e li ringrazio. Ho 5 leader e ognuno deve fare la sua parte. Giocare in casa sarà diverso, il pubblico ci aiuterà". Filippo Volandri ha grande fiducia nei suoi ragazzi a due giorni dal debutto in Coppa Davis contro gli Stati Uniti, al Pala Alpitour di Torino. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo E, che comprende anche la Colombia, e a guidarli sarà Jannik Sinner, come Volandri al debutto in nazionale, che col forfait di Berrettini è il numero uno dell'Italia. "Jannik sta crescendo velocemente – ha detto ancora Volandri – Come ogni ventenne è emozionato, ma ha imparato a gestire benissimo la cosa. E' un ragazzo speciale, vuole sempre migliorare, non si ferma a pensare alle vittorie ottenute. Sarà pronto per il suo debutto in Coppa Davis". Tanta attesa anche per il beniamino di casa Lorenzo Sonego ("è un animale da palco, tira fuori più di quello che ha quando sente il pubblico vicino") ma Volandri fa grande affidamento anche su Fognini: "Lui in Davis è sempre stato super, bisogna rendergli atto di essersi messo a disposizione" ha spiegato il capitano. (ITALPRESS). glb/red 24-Nov-21 20:03