Calcio: Barça, Arthur Cabral idea per rinforzare attacco

Il 23enne attaccante del Basilea è stato consigliato da Deco BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Per dare nuova linfa all'attacco, il Barcellona ha scelto Arthur Cabral. Secondo la stampa catalana è il 23enne attaccante brasiliano del Basilea, raccomandato da Deco, l'obiettivo principale per gennaio. Economicamente l'operazione è fattibile: si parla di prestito con obbligo di riscatto (8-10 milioni di euro per il "Mundo Deportivo", 15-20 per "Sport") visto che è in scadenza nel 2023, con un ingaggio che rientra nei nuovi parametri stabiliti dal club. Un'operazione low-cost ma dall'impatto immediato: Arthur Cabral sembra pronto per il grande salto, come testimoniano i 23 gol in 24 partite in questa stagione, 10 dei quali in Conference League fra preliminari e fase a gironi. E lo scorso ottobre si è guadagnato anche la convocazione di Tite nel Brasile. 25-Nov-21